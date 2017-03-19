圖輯》UBA熱鬧滾滾 林明禎亮麗站台

「全民隊長」林明禎到場站台。（大專體總提供）

105學年度UBA大專籃球聯賽在富邦人壽冠名後，除了精彩比賽，場邊活動與比賽布置都更有活力，男子組冠軍賽還特地邀請到大馬美女「全民隊長」林明禎到場站台，搭配本屆成軍的「UBA Girls」一同表演，讓擠進超過5000人的新莊體育館，氣氛更為熱烈。

「全民隊長」林明禎到場站台。（大專體總提供）

「全民隊長」林明禎到場站台，與UBA Girls一同演出。（大專體總提供）

除了林明禎亮麗站台，UBA兩場冠軍賽還安排噴乾冰與球員姓名雷射燈光秀，讓球員感受尊重之外，更讓到場為母校加油的球迷們，更能沉浸在比賽的緊張與熱情氛圍中。

(中時電子報)

冠軍賽介紹球員的燈光秀。（大專體總提供）

鄭重介紹球員出場。（大專體總提供）