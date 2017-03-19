餐廳二代鄒明倫，扮「官將首」求婚

鄒明倫扮演官將首，向女友蔡佳芬求婚。（廖志晃攝）

鄒明倫扮演官將首求婚成功，親友團上台祝賀。（廖志晃攝）

玄天上帝遶境祈福，南投市「心園」婚宴會館第2代負責人鄒明倫，則是趁著陣頭出巡的熱鬧場面「求良緣」，扮演官將首向熱戀2年多的女友蔡佳芬求婚，現場鑼鼓喧天，平添溫馨浪漫氣氛！

鄒明倫喜愛陣頭文化，最近適逢玄天上帝遶境，決定策畫一場讓擔任護理師的女友蔡佳芬永難忘懷的回憶，因此，親自扮演官將首，就在表演的最後一刻，鄒明倫取下面具，向蔡佳芬求婚，周邊百名親友團，立即高喊「嫁給他、嫁給他！」同時載歌載舞助陣；女主角一句「我願意」更讓氣氛達到最高點。

縣議員羅美玲表示，如此特殊的求婚場面，實在令人難忘，更覺感動，也祝福兩人永浴愛河！未婚的縣議員陳翰立，和鄒明倫是哥兒們，他說看了這場求婚儀式後，考慮將來比照辦理！

(中時)