大陸再現人民幣假鈔 這三組編號要小心

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中國大陸近來假鈔氾濫。根據重慶警方的消息，編號開頭為M3B960、J77D36與M3B9的人民幣百元大鈔多數假鈔。這些假鈔有浮水印，設計精良，一般人很難察覺。

新華社報導，去年年底開始，重慶市渝中區警方就接獲不少群眾報案，表示在火車站、菜市場等人群聚集處，有人大規模使用假鈔。之後也有多家銀行通報，發現品質相當精良的人民幣偽鈔。

經過追蹤調查，重慶市警局破獲假鈔犯罪集團，逮捕10名嫌犯，並查獲面值達人民幣386萬元的百元假鈔。假鈔的編號開頭皆為M3B960、J77D36與M3B9。

警方表示，這些假鈔上頭有浮水印，有紋理、有經線，還多層上色製成，流水線設計也相當精美，除了紙張紙質略有區別外，難以辨識。1060319

(中央社)