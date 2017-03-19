分析師：陸房市限縮新政 無礙春季行情

華爾街見聞報導，海通證券首席策略分析師荀玉根分析，股市和房市的關係可從「基本面正相關」及「資金面負相關」來看。從2012年以來，都由負相關主導。荀玉根因此認為，由於整體貨幣流動性未出現系統性收緊，部分城市出現的房地產限縮政策無需憂心。

他認為，今年春季市場行情整體仍將表現樂觀，上半年雖會呈現震盪格局，但股市與房市交投料將繼續好轉，帶動春季行情。4月中則應關注政策收緊後的壓力，如去槓桿和中美貿易摩擦是否升溫等。

(工商)