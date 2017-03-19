招人賣血抽成 北京警方逮2「血頭」

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張姓與阮姓嫌疑人涉嫌在北京賣血牟利，大陸媒體報導，「血頭」曾為「賣血人」，但如今升級為血頭，繼續招人賣血，抽成。

《法制晚報》報導，因涉嫌非法組織賣血，張姓與阮姓犯嫌被海淀警方刑事拘留。

警方調查，今年2月21日上午，海淀公安分局刑偵支隊接到民眾舉報，稱在海淀區紅十字血液中心有「血頭」在活動，以高價招攬組織民眾賣血。

警方獲報後，立即開展偵查工作，並於當日以現行犯逮捕阮姓、張姓犯嫌。兩人對組織民眾賣血的犯罪事實供認不諱。

(旺報)