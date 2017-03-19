盤查客委會主委李永得惹議 北市警：轉運站是治安熱點
客委會主委李永得今天下午一身輕便至台北轉運站的超商買運動飲料，在門口被4名保安大隊員警盤查，要求他出示證件。李覺得莫名其妙，與警方爭執；最後他仍不出示證件，警方沒強制力，讓他離開。李事後表示，「難道我看起來像共諜還是恐怖份子嗎？」
對此，北市警保安大隊澄清，今係依法執行「車站安全維護工作」，在該處巡邏盤查，員警依經驗法則，隨機請「可疑」民眾出示證件盤問。保大說，過去在轉運站查獲數百起刑事案件，包括販毒、詐欺車手與通緝犯等，去年就有通緝犯在該處拔槍與警方對峙，是治安熱點。
今天下午3時許，李永得剛運動完，穿著隨性要至轉運站內的超商買飲料，保大4名員警在門口主動攔檢，要求他出示證件。李覺得莫名其妙，反問警方為何要攔檢他，雙方爭執不下。李向警方表示，「我以前也是公務員，就跟你們警察說過，不能這樣亂盤查。」
「你們巡邏就好，不能這樣侵害人民！」警方說，李不配合盤查，更質問警方的盤查有無法源依據；員警回稱：「我們警察是在守護治安，不是為難你。」雙方僵持不下，一旁還有民眾加入戰局，與李一起質疑警方。警方因無強制力，沒看到李的證件，讓他負氣離開。
李永得痛批，台灣又不是警察國家，怎麼可以說查誰就查誰，警方做法實在不合理。他表示，大學時期台灣仍戒嚴，當時他頭髮留得比較長，曾被警察攔檢；除此之外，再也沒有碰過這事情。
李永得強調，什麼也沒做，就只是運動完要去買個飲料；他家就住附近，只是出門買飲料怎麼會帶證件，「難道我看起來像共諜還是恐怖份子嗎？」
警方強調，依法執行守望巡邏勤務，員警盤查有其實務經驗，並未過當；當下不知李的主委身分，盤查係治安考量，跟共諜、恐怖份子無關。
(中時)
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