艾迪頓6局好投退富邦 兄弟熱身賽3連勝
中華職棒官辦熱身賽，中信兄弟今天（19日）晚間在洲際棒球場交手富邦悍將，提前上演3月25日的新球季開幕戰戲碼，兄弟先發艾迪頓繳出6局失1分的優質先發表現，打線則有許基宏連兩天開轟，最終兄弟就以7比2勝出，熱身賽3連勝。
面對兄弟先發艾迪頓，富邦在3局上靠石翔宇、胡金龍的安打開啓攻勢，林哲瑄於2出局後掃出二壘安打，助富邦1比0先馳得點，但下半局兄弟靠王勝偉、鄭達鴻、陳子豪的3支接連安打攻回1分，將戰局扳平。
4局下許基宏從富邦先發羅力手中轟出左外野2分全壘打，連兩戰開轟，兄弟超前比數，第6局面對富邦第3任投手力猛更是攻勢不斷，林智勝、林威助、蔣智賢連敲3支二壘打送回2分，後2棒都選到四壞球保送，接著鄭達鴻適時掃出帶有2分打點的安打，兄弟單局進帳4分拉開比數。
兄弟在7局上換上陳鴻文登板，被敲出1支安打，沒有失分；林煜清第8局登板，被林益全轟出右外野陽春全壘打，但最終兄弟仍守住5分領先。
艾迪頓此戰先發6局，被敲4支安打，送出6次三振和2次保送，僅失1分，拿下勝投。羅力先發4局，被敲出6支安打（1轟），送出5K，失3分（1分自責分），承擔敗投；林晨樺中繼1局無失分；力猛投了2局，被掃出5支安打，失4分。
兄弟此戰共敲出11支安打，連續4戰的團隊安打都突破雙位數，總教練史耐德（Cory Snyder）認為，目前球隊的打擊狀況都已調整得差不多，球員上場也都很積極攻擊。
(中時電子報)
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