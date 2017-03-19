麗星郵輪啟航 南台觀光新錢線

麗星郵輪旗艦「處女星號」今天為菲律賓、台灣、香港4城航線舉行首航儀式，停靠城市包括高雄，預料有助促進台菲人民往來，並為南台灣的觀光產業帶來新「錢」景。

處女星號上午停泊在馬尼拉第15號碼頭，從香港來的遊客興奮下船，與在岸邊歡迎的菲律賓民俗舞蹈團合影後，到附近的景點觀光。

麗星宣布從3月19日到5月25日期間，以馬尼拉作為處女星號的母港，啟動馬尼拉、佬沃、高雄及香港的航線，菲律賓總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）、觀光部以及移民局官員、中華民國駐菲代表林松煥等，都受邀出席了首航儀式。

馬尼拉港口與麗星雙方高層人員在處女星號上簽署了合作備忘錄。

處女星號高13層，有900多間船艙及房間，多國風味餐廳、秀場、游泳池、滑水道等許多娛樂設施，還有SPA及健身房。

這趟6天5夜的行程，旅客可以選擇在馬尼拉、高雄及香港上下船，來自花蓮的楊姓夫婦向中央社記者說，從房間窗口看去，見到的是蔚藍大海，有時則是白茫茫的一片，平時可以在劇院看秀、到甲板上游泳，甚至到撲克牌區試試手氣，跟搭飛機旅遊有著完全不同的體驗。

新航線首航，處女星號從香港載來200名台灣遊客，也將從馬尼拉載上2000多名菲律賓遊客前往高雄，在中國大陸遊客減少之際，處女星號的新航線為台灣旅遊產業注入新活力，特別是對南台灣。

林松煥說，駐菲代表處與高雄市政府高雄港務局合作，簡化菲人赴台簽證的手續，「讓菲律賓人民能夠到我們新南向的橋頭堡高雄市，去做旅遊參觀，甚至消費。」

麗星郵輪的馬尼拉、佬沃、高雄及香港航線也不只可為南台灣帶來好處，馬尼拉、香港也一樣可以蒙利，達成多贏。

菲律賓觀光部次長班松（Benito Bengzon Jr）也說，新航線將為菲律賓帶來中國大陸以及台灣遊客，「他們將下船短程旅遊，行程一定包括血拼，如果玩得愉快，下次就會坐飛機來，做更深度的旅遊。」1060319

(中央社)