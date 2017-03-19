蔣勳新竹最後一場美術史講座 人氣滿滿
台灣應用材料文藝季的美術史講座，邀請蔣勳擔任主講，今天為在新竹最後1場講座，依舊人氣滿滿，新竹縣文化局演藝廳座無虛席，蔣勳以紅樓夢的舶來品為主題，讓聽者收穫滿滿。
蔣勳表示，不應以古典文學限制了紅樓夢的現代性，在紅樓夢中，出現多達30多種舶來品，包含鐘錶、自行船、穿衣鏡、西洋凹凸畫、西洋藥物等，甚至連賈寶玉，都以西洋名為服侍他芳官取新名字。
蔣勳也透過紅樓夢的細節，將該書的文學性和藝術性傳遞給聽者，例如作者透過劉姥姥的眼睛，發現在自鳴鐘、賈寶玉房中的穿衣鏡的描述，十分引人入勝。蔣勳也指出，紅樓夢創作的年代正逢康熙年間，康熙以恢弘的世界觀，學習來自國外的新知，傳教士來往頻繁，這個背景年代，也被曹雪芹細細寫入書中。
蔣勳以紅樓夢為題，從飲食與養生、服飾與織品、園林美學、西洋舶來精品，在新竹開了4場講座，新竹縣文化局表演藝術科長郭秋燕表示，4場講座場場爆滿，文化局甚至開其他廳同步轉播。
台灣應用材料文藝季的蔣勳講座，3月25日下午2點30分在台中市政大樓4樓集會堂、3月25日下午2點30分在新北市政府大樓多功能集會堂各有1堂講座，邀請當地民眾前往欣賞，認識紅樓夢的食衣住行與現代生活。
(中時)
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