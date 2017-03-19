SBL》賀夫說到做到 裕隆驚險闖進總冠軍賽

賀夫是裕隆闖進本季總冠軍賽的重要功臣之一。(中華籃協提供)

賽前就曾放話要踢台啤屁股的裕隆洋將賀夫，19日果然做到自己承諾，個人包辦30分、8籃板與4火鍋，加上「男模」呂政儒末節獨拿13分，裕隆終場74比68力挫台啤，4勝2敗挺進25日在新莊體育館登場的第14季總冠軍賽。

這是裕隆闊別7年之後，再次闖進總冠軍賽，上次是在第7季，賀夫賽後第一句話就是，「看吧！我真的做到昨天說的，我要幹掉台啤。」不過賀夫賽前先跟台啤教練周俊三握手言和，說明前役的威脅風波早已過去。

相隔7年重返總冠軍賽，當時還是球員的裕隆執行教練魏永泰，賽後只想感謝球員與其他教練團成員的辛苦付出，「我之前的預測猜對了，真的是4比2結束，接下來的總冠軍賽，我猜4比3，當然是我們奪冠！」

裕隆這場比賽從一開始最多領先16分，打到第2節變成落後8分，最後末節才靠賀夫與呂政儒聯手留下勝利，拿20分、8籃板的呂政儒說：「真的好累，幸好一整年的付出沒有白費，不過我們只能開心個幾天，就要準備冠軍賽了。」

其實呂政儒上、下半場判若兩人，上半場只得2分，下半場卻有18分，「我上半場大概是在睡覺吧，到了下半場必須毫無保留，打出展現意志力的表現，我想我做到了，現在的話，我是真的想趕緊回家睡覺了。」

至於周六總冠軍賽的備戰計畫，魏永泰表示，目前還沒想到太多，應該還是依賴外線取勝，除了會讓呂政儒多打4號位置，也會給李德威更多上場時間，魏總也強調，屆時打快可能是必要的。

「可是我有點擔心賀夫的年紀，除非賀夫現在才20歲，那我一定打快，這句話就別翻譯給他聽到了。」魏永泰說。

(中時電子報)