爬柴山好奇探洞不慎摔落 山友哀號一夜終獲救
58歲涂姓山友18日下午獨自爬柴山至蓮花洞時，見山洞有繩索可攀爬進去，一時好奇窺探，沒想到，不慎失足墜落10公尺深的洞內，手腳當場骨折動彈不得，受困一夜的他，不斷痛苦哀號直到19日早才被其他山友發現，消防救援人員垂降洞內將人救出，送醫保命。
消防局指出，今早10時許有山友在山洞口發現背包，但苦尋不到主人，其中1名山友沿繩攀爬下去查看，驚見涂男身體多處骨折，無法動彈，隨即報案請求支援；鼓山分隊出動人車搜救，救援人員從蓮花洞垂降洞底，發現涂男左大腿骨折變型、左手也骨折，加上受困整夜致精神狀態不佳。
救援人員先施予包紮固定，輔以軟式擔架固定搬運，以捲揚器從山洞中加以拖拉，眾人齊心合力之下，中午12時許順利將涂男從山洞救出送醫；消防局指出，幸好機警的山友發現異狀時有深入找尋，不然時間拖久，可能就會造成不幸的事件。
消防局呼籲，登山要結伴同行，避免單獨前往不熟悉的山區，上山前要準備好足夠糧食、保暖衣物及手電筒，以因應突發狀況的發生。
(中時)
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