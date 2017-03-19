菲總統杜特蒂稱向中國宣戰 國家就會消滅

菲律賓總統杜特蒂表示，若向中國宣戰，明天就會失去所有軍隊和警察，國家會被消滅。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂19日表示，他沒有辦法阻止中國在有主權爭議的黃岩島上大興土木。

被問及中國三沙市市長透露，正在黃岩島上興建環境監測站，杜特蒂表示：「我們沒辦法阻止中國做這些事，美國也不能做什麼。你要我做什麼？是向中國宣戰？我們（這麼做）明天就會失去所有軍隊和警察，國家會被消滅。」

他說，他會告訴中國方面「開放這片水域，別干涉我們的海岸衛隊。」杜特蒂在記者會上還形容對中國的投訴和抱怨是「吹毛求疵」。

(旺報)