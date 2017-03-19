傳取消協助採洋蔥 國防部否認

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(中央社記者謝佳珍台北19日電）媒體報導「國防部將從明年起考慮取消陸戰官兵恆春睦鄰採收洋蔥任務」，國防部今天表示，報導內容並非事實，未有明年取消之研議。

媒體報導，海軍陸戰隊官兵從明天起要投入200名兵力，協助恆春地區採收洋蔥40天，但在全募兵制的考量下，將從明年起考慮取消所有助割任務，專心投入戰鬥本務。

國防部晚間表示，去年陸戰隊支援兵力200人，今年維持兵力不減，也未有明年取消之研議。1060319

(中央社)