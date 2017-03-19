你有幾輛車？首富子王思聰霸氣回應瘋傳
29歲大陸首富王健林獨子王思聰，年紀輕輕就擁有百億身家，敢說敢做的言行完美詮釋出「有錢就是任性」這句話，近日他昔日上大陸真人秀的節目片段再度瘋傳，原因是他回答主持人提問「有幾輛車」的答案實在太霸氣啦！
影片中主持人問王思聰：「你有幾輛車？」王思聰稱沒仔細數過，但曾有媒體公開他的8輛名車，但這不是他全部車。接著主持人又問：「那你要這麼多車幹嘛呢？」王思聰隨即反問：「那你要這麼多衣服幹嘛呢？」
主持人就說：「我穿啊！」王思聰也回：「我開啊！」超霸氣回應也讓這段影片在微博瘋傳，還衝上熱搜榜前十名，網友也被首富子霸氣震懾「人家換車跟我們普通人換衣服似的，再尋常不過。 」、「萬達王總的兒子就是霸氣，真的是財大氣粗」。
(中時電子報)
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