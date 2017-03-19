詐騙車手領不完 百貨公司ATM前落網

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詐欺車手錢姓男子落網。（徐養齡翻攝）

大量贓款。（徐養齡翻攝）

新竹市錢姓詐騙車手19日晚間到市區某百貨公司ATM，持多張提款卡連續提款，市警第二分局文華派出所警員葉紹斌巡邏經過，眼尖發現上前盤查，錢男嚇得倒退三步，辯稱是幫朋友提款，最後仍被識破是詐騙車手，帶回派出所偵訊。

警方指出，錢嫌持續換提款卡領錢，被員警發現後，一度辯稱是幫朋友提款，警方質疑「不然你打給朋友證明！」錢嫌果真拿起電話撥打，但打了多次都沒接通，只好伏首認罪。

警方從錢嫌身上起出提款卡5張、14萬5000元現金、手機2支，其使用的提款卡經證實皆為已通報警示帳戶，全案訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

(中時)