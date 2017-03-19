黃健瑋約旦拍戲先加保2000萬　拍到身體失溫

黃健瑋與導演蕭力修、洪伯豪出席金穗獎影展座談。（粘耿豪攝）

黃健瑋赴約旦拍攝《麻醉風暴2》。（公視）

黃健瑋赴約旦拍攝《麻醉風暴2》。（公視）

黃健瑋赴約旦拍攝《麻醉風暴2》。（公視）

黃健瑋赴約旦拍攝《麻醉風暴2》。（公視）

黃健瑋赴約旦拍攝《麻醉風暴2》，臨時充當動作指導教臨眼演戲。（公視）

黃健瑋分享約旦行拍戲心情。（粘耿豪攝）

黃健瑋分享約旦行拍戲心情。（粘耿豪攝）

黃健瑋二月赴約旦拍公視醫療劇《麻醉風暴2》狀況連連，他透露從一抵達就發現只有他行李不見，被卡在杜拜，拍攝過程中更是狀況連連，他還身兼數職，包括擔任動作指導、指導當地帥男模如何拿槍支，拍攝最後一天他更是冷到失溫，「再多半小時，我應該就已經送醫院了」。由於出發前就知道此行兇險，他加買2000萬保險，還特別研究保險公司，確定這家是如果遇上恐怖攻擊、意外喪生，可以「全賠」。

公視19日特別與金穗獎合作，首度公開《麻醉2》精采片花，黃健瑋與導演蕭力修、洪伯豪與製作人湯昇榮應邀出席影展座談。黃健瑋說，劇組到約旦一周，但去掉拍攝前勘景、選演員，真正拍攝期只有4天，卻拍了大概10天才拍得完的戲份。他每天清晨4點起床，搭一個半小時車程到薩爾特古城城郊拍攝，直到晚上6點才收工。雖然行程緊湊、大小狀況不斷，但他最開心的是因為他吃蛋奶素，當地食物幾乎都是保持天然，他每天大吃特吃，還狂吃羊起士和豆子，所以屁也放不停，回臺發現胖了一圈，還需要減肥。

醫療劇《麻醉風暴》帶出臺劇的新風格與方向，一舉奪下2015年金鐘四大獎後，格局更宏大，製作規模更勝第一季的《麻醉風暴2》全劇已拍攝完畢，將於2017年強勢回歸。黃健瑋表示，去約旦前參考去過中東的朋友經歷，也上網搜資料，要去之前，剛好遇到農曆過年，有藉機會多跟父母、妻兒相處，也讓家人知道，這次去的拍攝現場是比較兇險的。

他一到當地機場就接到震撼教育，發現行李卡在杜拜，還因為沒帶行李，在機場被軍方的安檢人員搜身。他拿導演蕭力修示範當時是如何全身上下被「用力」摸透，笑說：「我超欣賞那位安檢跟我搜身那一板一眼神態，很酷！」

相較其他伊斯蘭國家，黃健瑋表示，約旦相對較開放，當地村長還親切熱情地請他們去家裡喝咖啡，但因為鄰國正發生戰事，「街上的警察都配長步槍，巡邏警車上是機關槍」，遇上異國臉孔，警察會從上到下打量一番。

黃健瑋也形容畢生難忘的拍攝經歷，「因為每天都要準時6點收工，我有一場戲是必須在11分鐘內完成被炸傷的特殊化妝，我妝一化好，立刻撥開人群衝到鏡頭前，他們往我身上噴血漿、灑小石頭，然後馬上拍了3顆鏡頭！這應該是我從影來最緊迫的時刻了！」但也因為這樣緊迫，意外讓他演出時多了有如真面臨醫療站被炸的臨場反應，「後來發現，每一個意外反而都讓戲更好！」

身為臺灣第一個赴約旦拍戲團隊，導演蕭力修則表示，海外拍攝變動大，且事前人不在現場，當地的進度無法掌握，其實出發前仍忐忑不安「演員、場景、道具會不會出現？」。結果還真遇上原先的動作指導、前約旦軍人嫌工作時間太早臨時開天窗。「我跟黃健瑋當過兵，只好權充動作指導，教臨演們怎麼拿槍才像真的軍人」。

拍攝現場遇到無法掌握的天候，劇組行程也常變動，常常要有多套應變方案，蕭力修說，「我常跟副導開玩笑說，要玩planZ的計畫」。他舉例：「原先預定的爆炸戲，特效人員已全用3D模擬過，現場藍幕、人員定位都好了，結果突然遇上約旦難得的大雨，只好全部取消、改在室內拍，但後來發現效果出奇地好。」

(中時)