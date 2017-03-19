李永得拒盤查質疑警察國家　警：很無辜

客委會主委李永得今天在臉書上表示，下午要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」。

保安警察大隊第5中隊長陳豐盛則認為，執勤員警態度良好、依法行事，且很辛苦、很認真，並沒有不妥。而挨批的員警，事後也向他表示，「很無辜」。

李永得今天在臉書上貼文，一開頭就指稱不敢相信，表明他今天下午只是要去超商買個東西，卻在路上被5、6名警察叫住，被要求查看證件，覺得相當離譜。

保安警察大隊第5中隊長陳豐盛接受中央社訪問時回應，下午3時40分許，當時同仁在台北轉運站1樓大廳巡邏時，發現李永得穿著拖鞋，與友人從超商走出來，由於他一直看著巡邏員警，同仁覺得有異便上前盤查，要求出示證件。

但李永得並不願配合盤查，向現場警方表示，「對他來說很沒面子，自己也是公務人員，不要盤查，強調此舉是違憲」。員警觀察後認為態度良好，便放行。

李永得也因為今天的遭遇，而在臉書上疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」。1060319

(中央社)