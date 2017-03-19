許基宏連2場全壘打 經典賽國手狀況好
24歲的中信兄弟內野手許基宏吸收經典賽經驗，在中華職棒熱身賽連續2場比賽敲全壘打，助中信兄弟今晚7比2勝富邦悍將。
許基宏昨天對桃猿之戰才敲全壘打，今天這場比賽擔任第6棒、三壘手，第4局在1比1平手時，敲出兩分全壘打，2打數1安打、2分打點，有1次四壞保送。
不只許基宏，經典賽國手同場也有好表現，本季加薪到月薪75萬的富邦「神全」林益全也在第8局從林煜清手中敲出全壘打。
中信兄弟的林智勝、張正偉、王勝偉、鄭達鴻，富邦悍將的胡金龍、林哲瑄等都有安打表現。鄭達鴻單場2安打。投手林晨樺、蔡明晉、陳鴻文各投1局無失分。
午間的比賽，統一7-ELEVEn獅以3比2擊敗Lamigo桃猿。獅隊23歲的新秀投手洪心騏表現亮眼，5局被敲2支安打、失2分，成為勝利投手。
桃猿隊全場2分都靠全壘打，梁家榮、朱育賢同在5局下開轟，都從洪心騏手中敲出。1060319
(中央社)
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