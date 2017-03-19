國防部形象連續劇 梁修身執導4月開拍

國防部今天表示，將推出國軍形象連續劇，預計9月播出。導演梁修身今天也證實他是這部戲劇的導演，劇名暫定「最好的選擇」，預計4月中開拍。

國防部發言人陳中吉今天表示，國防部將推出國軍形象連續劇，已完成招標，經費約新台幣1280萬元。

國軍形象連續劇預計拍攝16集，梁修身也證實他就是接拍的導演，劇名暫定「最好的選擇」。對於外界都以台版「太陽的後裔」稱呼國防部的形象連續劇，梁修身說，「太陽的後裔」一集製作費就2400萬，「我們一集只有80萬，差了30倍，要仿造不可能，這就是一部偶像劇」。

梁修身表示，預計下個月中開拍，屆時也將有盛大的開拍典禮，對於演員卡司他不便透露，只說男主角是陸軍特種部隊，身材必須勇猛，開拍前要送進特種部隊特訓，也有部分演員是從軍中挑選，女演員也有部分是軍中體系，從軍聞社、政戰體系中挑選。

梁修身表示，「我們打破八股，是一部非常活潑、浪漫有形象的電視劇，不是一板一眼」，他也對國防部全力支援表達感謝。1060319

(中央社)