國防部形象連續劇 梁修身執導4月開拍
國防部今天表示，將推出國軍形象連續劇，預計9月播出。導演梁修身今天也證實他是這部戲劇的導演，劇名暫定「最好的選擇」，預計4月中開拍。
國防部發言人陳中吉今天表示，國防部將推出國軍形象連續劇，已完成招標，經費約新台幣1280萬元。
國軍形象連續劇預計拍攝16集，梁修身也證實他就是接拍的導演，劇名暫定「最好的選擇」。對於外界都以台版「太陽的後裔」稱呼國防部的形象連續劇，梁修身說，「太陽的後裔」一集製作費就2400萬，「我們一集只有80萬，差了30倍，要仿造不可能，這就是一部偶像劇」。
梁修身表示，預計下個月中開拍，屆時也將有盛大的開拍典禮，對於演員卡司他不便透露，只說男主角是陸軍特種部隊，身材必須勇猛，開拍前要送進特種部隊特訓，也有部分演員是從軍中挑選，女演員也有部分是軍中體系，從軍聞社、政戰體系中挑選。
梁修身表示，「我們打破八股，是一部非常活潑、浪漫有形象的電視劇，不是一板一眼」，他也對國防部全力支援表達感謝。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。