夏立民無法請婚假 嘆民法未修同婚沒保障

媒體人夏立民在臉書上貼文，指自己拿著與男友的喜帖還有蓋著台北市長柯文哲印章的結婚證書，向公司請婚假未果，感嘆「民法」沒修前，他無法享有婚姻關係所帶來的保障。

北市勞動局則表示，同性伴侶基於「性平法」，可請家庭照顧假，若是要請婚假，必須遵守「民法」相關規範，若中央沒修法，確實沒辦法請；北市民政局也指出，目前同性伴侶採註記方式，中央修改「民法」後，同性結婚證書才有法律效力。

夏立民與男友日前參加北市聯合婚禮，並宴請親朋好友，也在桃園登記為同性伴侶、在桃園置產，他在臉書貼文指出，受限「民法」未修正，無法享有婚姻關係所帶來的保障，如共同報稅、財產所有權等。

夏立民說，「我內心最大的恐懼是，如果我們病了或是意外走了，那一紙伴侶證明到底有什麼效用？」他與男友都很喜歡小孩，但就算以單身身分領養，也不會有相關婚姻家庭的保障。

他感嘆的說，結婚128天了，仍是法律上的陌生人，儘管拿著喜帖與蓋有柯文哲印章的結婚證書，要向公司請8天婚假，也被告知要向上回報，或喜帖改印一個女生的名字，就能申請的到。1060319

(中央社)