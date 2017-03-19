見面三分情 提勒森會習近平談合作

美國國務卿今天與大陸國家主席習近平會面時說，美國總統川普非常重視與習近平日前所通電話，川普也期待「未來訪問的機會」；透過對話，美中將加強聯繫，樹立合作基調。

國務院稍早公布提勒森在北京與習近平會面時的公開談話內容，這是提勒森上任後第一次訪問北京，兩人的會面在人民大會堂福建廳舉行。

在與習近平首度會面的公開談話上，提勒森一展外交語言，沒談美中高度分歧的議題，也沒觸及有關台灣的議題；為可能的「川習會」鋪路，他在鏡頭前暢談合作與了解，未提到敏感議題、例如對北韓威脅，美國打算採取軍事選項的可能新作法。

提勒森指出，川普高度重視已和習近平有過的溝通，尤其是兩人間漫長的電話對談，這讓雙方有非常好的交流，以改善了解中國看待美中關係的觀點及理解川普的看法，「川普期待強這樣的了解及未來訪問的機會」。

提勒森還說，透過進一步對話，能取得更廣泛的瞭解，這能強化美中聯繫，並為未來的合作關係建立基調。

提勒森還表示，他和中國國務委員楊潔篪及外交部長王毅就未來要討論的重要領域有非常全面的對話，這也是確保未來訪問成功的要素。

就在提勒森抵達北京前，川普透過他愛用的推特批評北韓行徑惡劣，中國卻少有幫忙；而提勒森抵達北京前於專機上接受唯一的隨行記者訪問時說，他事前並不知道川普要推文，但川普推文釋出的訊號，和他行前與川普會面時討論的一致，也和他在東京及首爾表達的立場非常一致。

提勒森在日本時說，應對北韓威脅，過去20多年的外交手段失敗，必須有新方法；在南韓，他不但一抵達即奔赴南、北韓對峙前哨板門店的非軍事區，更指出，如果北韓的核威脅上升到一定程度，動用軍事也是選項之一。

國務院只公布提勒森的談話，沒有習近平的說法。1060319

(中央社)