「死裡逃生」後敲超前轟 許基宏：學長對我真好

中信兄弟許基宏開轟打下勝利打點。（資料照，黃國峰攝）

中信兄弟今天（19日）在熱身賽交手富邦悍將，4局下許基宏在壘上有人時登板打擊，從富邦捕手林琨笙一次守備失誤中「死裡逃生」，隨後轟出超前比數的2分全壘打，打下球隊勝利打點，助兄弟以7比2勝出，賽後他笑說：「學長對我真好。」

4局下許基宏在得點圈有人擊出界外飛球，眼見要被接殺出局，但富邦捕手林琨笙沒把球確實接住形成界外球，讓許基宏有繼續打擊的機會，賽後許基宏透露：「當時學長漏接，我自己也笑了一下，想說又給我一次機會，要好好把握。」

繼續打擊後，許基宏從羅力手中掃出右外野2分全壘打，熱身賽連兩戰開轟，他笑說：「狀況普普通通而已，是球來找棒子。」

打完經典賽後歸隊備戰新球季，許基宏有點累，「不管是身體還是精神上，都滿累的，但要趕快把心情轉換過來，調整好自己的節奏回到比賽上。」

(中時電子報)