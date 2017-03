川普髮夾彎 中美邁向新紀元

川普前一陣子不斷質疑一中政策,而今又突然髮夾彎,對北京偃鼓息兵,甚至主動提出要同北京發展「新型大國關係呢。(美聯社)

「川普盼訪華,為中美未來50年確定方向」、「川普期待和習近平加深了解,共同創造中美新紀元」,這是大陸和西方媒體對中美關係下的最新註腳。也象徵著中美關係峰迴路轉,柳暗花明又一村後,雙方再度遭遇重大歷史轉捩點。

為什麼前一陣子不斷質疑一中政策,威脅對北京課徵懲罰性關稅,授權美軍在南海和東海舉行大規模軍事演習的川普,竟然也來個180度髮夾彎,對北京偃鼓息兵,甚至主動提出要同北京發展「不衝突,不對抗,相互尊重,合作共贏」的新型大國關係呢?

答案相當簡單,美國在考慮各種選項,全盤衡量利弊得失後,驚覺以美國目前的國力,如果要對中國產品課徵45%的高關稅打起貿易戰,或是強力阻止中國在南海島礁軍事化行動拉高緊張情勢,甚至軍事衝突,美國必須負擔高到付不起的代價!這些在充滿生意經的川普的思維中,是絕對不值得冒的險。根據時代雜誌統計,美國在阿富汗和伊拉克戰爭實質上的花費近6兆美元,如果和擁有核武器,14億人口而且不斷崛起的中國發生衝突,美國要付出的絕對是想不到的天文數字。這對一定想著連任,讓美國再次偉大的川普,絕對是「生命中不可承受之重」。

如果放任兩國在政治,經貿,軍事領域對峙和對抗,中美雙方必然走向衝突的不歸路。根據蘭德公司的報告,到 2025 年,中國反介入/區域拒止實力增強,將拉近中美之間軍事損失的差距。若雙方發生的戰爭持續一年,中國國內生產總值將下降 25-35%,而美國國內生產總值將下降 5-10%。一般認為,這份報告低估了中國捍衛主權和利益的意志並且嚴重低估了美國可能的損失。

「打不過,就加入」If you cant beat them, join them向來是篤信實力的美國人奉行的圭臬。如果光靠馬雲就能為川普帶來100萬個工作機會,那麼跟中國全面合作長遠能為美國帶來多少個工作機會?這就是川普甘冒被美國媒體揶揄、挖苦的代價,也要堅持髮夾彎的硬道理。

歷史上原本是對手但因利益而結合的例子不勝枚舉。大陸領導人習近平為了實踐中國夢,完成19大的佈局,同樣需要川普的配合。已故新加坡領袖李光耀曾經評價過習近平為「曼德拉級別人物,有鋼鐵般的意志」。其實也隱含了習近平可能成為代表遭受百年恥辱的中國重新崛起和強勢西方和解的歷史人物。

習川會預料即將在近期舉行,當大陸領袖習近平在佛羅里達州川普的私人寓所輕鬆的和川普促膝長談,向川普闡述過去一個世紀中國在西力東漸、日本侵略下遭受的挫折和痛苦,如今重新振作的中國不尋求報復,而希望和以美國為代表的西方和解共創未來時,不經意的說出,台灣問題是中國和西方翻開新的一頁前必須要處理的問題,川普會怎麼想和怎麼回答?

(旺報)