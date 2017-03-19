威脅不斷 安倍要求自衛隊擴大作用
日本首相安倍晉三19日在位於神奈川縣橫須賀市防衛大學畢業儀式上訓話，提及北韓核與飛彈開發以及國際恐怖主義威脅，並鑑於中國軍機接近日本領空的問題強調：「在安全保障環境日益嚴峻的情況下，必須強化我國自身的防衛力量，謀求擴大自身能發揮的作用。」
共同社報導，日本防衛相稻田朋美也進行訓話，點名了在東、南海推進海洋活動的中國，稱「其單方面改變現狀，並進一步製造既成事實，令人對今後的方向性抱有強烈擔憂。」
安倍再次對北韓6日發射的彈道飛彈中有3枚落在日本專屬經濟海域（EEZ）內的事件感到危機，表示對於日本安全保障來說，這是極為嚴重的事態。
針對預計於5月底撤回被派至南蘇丹參加聯合國維和行動的陸上自衛隊部隊，安倍稱讚道，在5年多的時間裡，留下了迄今最大規模的成績。關於本月29日迎來實施一周年的安全保障相關法，安倍稱，日美同盟的紐帶毫無疑問變得更加牢固了。
(旺報)
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