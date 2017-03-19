高市七賢脊椎社區運動會 警民同樂

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高雄市七賢脊椎外科醫院19日舉辦院慶運動會，現場並為社區民眾檢測血壓、血糖、骨質密度等。（呂素麗攝）

高雄市七賢脊椎外科醫院19日舉辦院慶運動會，鄰里與警消一起參加拔河比賽。（呂素麗攝）

高雄市七賢脊椎外科醫院第2屆院慶運動會暨社區健康促進活動，19日在七賢路與忠孝路口的新興區11號公園舉行，鄰里社區民眾及警消共同組隊參與趣味競賽及拔河比賽，醫院員工與社區民眾、警消同仁，歡樂趣味玩成一片，笑聲不斷。

由南港里里長陳福明、新江里長王金龍及新興消防隊、中正三路派出所共同組隊參與趣味競賽及拔河比賽；中正三所員警除宣導外，更彈吉他唱歌，娛樂大家，而新興消防隊志工們則熱心宣導住家消防安全知識，讓民眾顧健康兼顧安全。

場邊另安排為民眾及參賽人員檢測血糖、血壓、骨質密度，並有醫師諮詢及衛教知識趣味闖關，希望透過多元活動進行，讓社區民眾在健康運動下，同時能檢測自我健康。

七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖表示，第2屆運慶運動會擴大舉辦，希望除了藉由比賽凝聚全院共識，更是讓鄰里民眾與警消同仁一起參與賽事，不分彼此拉近距離，讓該院成為社區民眾的好鄰居。

(中時)