初吻發生在拍戲！　連俞涵：我是靠演戲在成長的

林予晞站台還送連俞涵相機，兩人開心玩自拍。（粘耿豪攝）

連俞涵出席簽書會。（粘耿豪攝）

連俞涵的首本詩集創作《女演員》5刷破萬本，19日舉行簽書會，好友林予晞特別前往站台並送她村上春樹新作品及數位相機，展現好交情。她雖然寫情詩，但戀愛經驗其實貧乏，只談過純純的戀愛，連初吻都是發生在拍獨立製片的短片時，學生時期聽爸媽的話好好念書沒去想這件事，現在則是工作狂，沒時間談戀愛。那如果要演情慾戲怎麼辦？她說，很多戲本來就是她沒有經歷過的，「我是靠演戲在成長的，角色的生命歷程都比我多且豐富」！

她說，很多人學生時期會談戀愛，但她是可以從很多地方獲得快樂的人，所以戀愛這件事她沒有看很重，演戀愛戲時經常是沒有那樣的戀愛經驗，拍吻戲時也沒有接吻經驗，大多是靠想像、看電影或做其他功課，用自己的方式去達到那個狀態，「就演，我是演員啊！」她說，現在的自己，是個工作狂、想做的事太多，也活得太自己，如果有人跟她談戀愛會太辛苦，「很難有人會包容這樣的我，等哪天把心空出來，覺得可以給別人同等的幸福時再談戀愛！」

她前陣子負面新聞纏身，陸續被爆拍《如朕親臨》有大頭症、與李國毅不合、遭劇組工作人員排擠等，她說，李國毅及劇組都對她非常好，跟他演戲對方因為經驗豐富，會「cover」她、做球給她，所以跟他一起演戲很開心，因為傳聞都不是真的，所以覺得也不需要解釋，「人生如果活到80歲，就不會去糾結於這些並未發生的事，也不會讓這些事來絆住我，否則就是對不起關心、喜歡我的人。」她說自己可以接受各種聲音，只是希望好的聲音被聽到多一些。

先前她在私人臉書抱怨《如朕親臨》女主角太笨而被爆料曝光，她說，主要是希望劇本更好，覺得女主角不該只有這樣，應該更有厚度，她一向在自己的臉書上講話很直接、沒有在隱藏，但通常自言自語、吶喊過後，就會自己去做功課，並沒有要攻擊任何人，也不是看衰，只是希望戲可以更好。她舉例，過去她演出舞台劇時，大家只要覺得不好，就會圍成一圈討論，什麼都直接溝通。

林予晞19日特地出席她的簽書會，還送上村上春樹的新作品和一台數位相機。2人因溫貞菱介紹而相識成為好友，林予晞笑說，第一次相見時，連俞涵行蹤詭異、氣若游絲地問她說：「可以讓我拍妳一張照嗎？」原來《一把青》裡的童星「小墨婷」的偶像，就是林予晞演的「春梅」，所以連俞涵特地拍照要傳給「小墨婷」。

林予晞還說，連俞涵曾感嘆自己拍戲拍到「沒有生活感」，所以她特地去探班增加她生活感，當看到她「小狗般的眼神」，馬上說「那我開車接你去上班」，還帶著一堆各式相機、底片過去，馬上被簽書會主持人虧說：「妳已經擔任男友的角色了。」

(中時)