緬懷辛亥先烈 25日舉公祭

今年是辛亥革命106週年，「走讀廣州辛亥革命史」掃墓紀念活動於18日上午，在廣州先烈中路舉行，100多位廣州市民和大學生青年志願者冒雨參加活動今年的掃墓紀念活動，分三個時日、三條支線進行，而下次社會公祭為25日舉行。

中國唯一以「先烈」命名的廣州先烈中路，除了黃花崗七十二烈士墓之外，沿途還有朱執信墓、鄧蔭南墓、張民達墓、鄧仲元墓、興中會墳場等共20多處近代革命先驅墓址，這些烈士墓群幾乎全部與辛亥革命及英烈人物有關。

辛亥革命紀念館館長歐陽旦霓接受記者採訪時指出，推動辛亥革命烈士掃墓公祭，為了讓後人記住中國革命的艱辛歷史；26座墓地中，有的位置偏僻鮮為人知，有的已被城市住宅樓包圍，有的年久需要維修，應該引起重視。

主辦方透露，第二場公祭活動將在3月25日進行，將走訪5座墓地，主要散落於越秀區、白雲區，包括伍廷芳、伍朝樞墓，紅花崗四烈士墓，古應芬墓以及胡漢民墓。

(旺報)