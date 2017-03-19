北京天壇公園設人臉識別廁紙機 限制遊客用紙量

圖為遊客在北京天壇公園遊玩。 （新華社）

為遏止民眾浪費公共廁所衛生紙，北京市天壇公園設置「人臉識別廁紙機」。希望利用機器限制每位遊客用紙數量，降低公器私用的情況；若未來人臉辨識廁紙機實行做況良好，也將進一步推廣。

天壇公園已於西門、南門、北門等3間公共廁所設置6台「人臉識別廁紙機」，皆安裝於廁所入口處，為避免民眾因身高影響，無法做臉部辨識，「人臉識別廁紙機」也依據男女身高差，做細部調整。

「人臉識別廁紙機」用管制取紙頻率，達規範遊客用紙目的。一位民眾，需間隔9分鐘，才能再取一次衛生紙，而每次出紙長度約60至70公分，也將原本的單層紙汰換成雙層紙，強化衛生紙的厚度。

對此，天壇公園的相關負責人表示，目前「人臉識別廁紙機」將施行半個月的測試。測試結束後，依據實際效果，再考量是否進一步推廣；若民眾反映不方便，將另循方法。同時天壇公園的相關負責人也呼籲，遊客應自律，防止過度用紙；民眾也可積極監督，即時制止不文明的浪費。

(旺報)