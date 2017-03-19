新戲展現結實胸肌線條 楊一展只給自己打60分

楊一展新戲首集就裸上身。（三立）

楊一展新戲首集就裸上身。（三立）

楊一展新戲首集就裸上身。（三立）

楊一展在台視、三立新戲《我的愛情不平凡》首集就展現結實有型的胸肌、腹肌線條，雖然好身材讓粉絲驚艷，但他卻只給自己的身材打60分，直說還需要再努力。他透露是以李小龍為健身目標，最想加強腿部線條，特別愛結實強壯「農夫腿」；改吃素的他，主要從豆製品、蛋攝取營養成分，媽媽都會滷好一鍋滷味，讓他收工回家加熱一下便可吃，並搭配水果，平均每天熱量攝取2000卡，讓他不吃肉也能長肌肉。

該劇即將在26日上檔，楊一展飾演帥氣又有頭腦的臥底警察，第一集其中一段是他脫掉上衣做體能訓練，拍攝前，楊一展在旁狂做伏地挺身，讓肌肉充氣，線條更明顯，這一脫露出精壯好身材，結實肌肉線條，讓現場工作人員大讚不已。但楊一展卻給自己及格而已，他解釋：「雖然現在身型很ok，但我打60分，因為我覺得我還有進步空間。」前些日子，他因為拍戲瘦了一點，立刻趕緊多吃並多練，希望讓身材維持在最好的狀態，雖然最近拍戲較忙碌，不過已將運動成為生活的一部分，把握任何空檔時間不偷懶，努力訓練。

他覺得腿是人的第二顆心臟，所以要很強壯，他也認為男人就是要腿壯，要像種田得「農夫腿」那樣，小腿肌明顯，看起來結實穩重，不過，除了運動外，飲食也是幫助訓練的一環，雖然吃素，但透過豆製品、蛋獲得跟肉相同的營養成分，幫助鍛鍊，他說：「自己沒有特別的菜單，我媽媽都會幫我滷好一鍋滷味，回家熱食即可吃，然後搭配香蕉、蘋果、豆漿、蛋、豆腐等，當然還有大量蔬菜，不會要求一定要吃多少，但一天卡路里攝取以2000大卡為主。」

(中時)