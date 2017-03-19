樊綱：文創產業由市場機制發展

第七屆北外灘財富與文化論壇19日在上海舉辦，大陸央行貨幣政策委員會委員樊綱談到人工智慧是否會讓很多人失業，他說，人工智慧最重要的價值就是將人們從繁重的勞動中解脫，技術讓閒暇時間增加，為此，人們需要更多精神生活，像是文化、體育、藝術的消費需求也隨之而來。

樊綱表示，這就是正在發生的趨勢，消費、服務等未來有巨大的投資潛力，雖然政府對此有很多想法，但重點還是市場機制，因為創意不是我們能規畫的，只能提供條件，讓千奇百怪的思維去拓展，需要每個人的創造精神，社會也要有支持的氛圍。

(旺報)