UBA》健行勇奪隊史首冠 劉孟竹：我是最幸福的教練

健行勇奪隊史首冠，教練劉孟竹開心剪籃網。（葉士弘攝）

105學年度UBA男子組冠軍賽由台師大與健行科大進行頂尖對決，台師大一開賽就氣勢如虹，首節打完就取得14分領先，但下半場判若兩隊，第3節竟只拿9分，反遭健行科大一舉逆轉，終健行科大就以80比72逆轉勝，勇奪隊史首座UBA冠軍。

健行科大102學年收進能仁家商HBL隊史首冠陣容，從公開二級出發，卻在關鍵的8強晉級4強的比賽落敗，直到上屆才終於前進一級，隨即以14勝1敗的驚人戰績，打下預賽頭號種子，但8強賽表現不若預賽神勇，最終拿下第4名，本屆捲土重來，再度以預賽頭號種子晉級8強，但本屆劇本不再相同。

健行科大8強賽擊敗北市大，準決賽再力退輔仁大學，冠軍賽遭遇本屆重返一級的台師大，首節雖被大幅領先，但易籃後，不但防守加壓，更打開外線火力，是一舉逆轉的關鍵，教練劉孟竹說：「我中場告訴他們，本屆就剩20分鐘，你們要害怕，一定會後悔一輩子，他們真的做到了，球員真的很屌。」

「就像大瀚（黃泓瀚）說的，我們是一群不想輸的人集合在一起。」劉孟竹回想當初，球隊沒有首年挑戰就順利闖進一級，許多球員仍不離不棄，選擇在二級一起打拚，他說：「從成立那天起，就在等這一天，奪冠非常興奮，感謝球員沒有選擇離開，能帶領這些球員，我是最幸福的教練。」

勇奪MVP的健行簡祐哲，就是劉孟竹口中「不離不棄」的球員，他說：「我高中時候，就是學長一路幫助我，提攜我才有今天，他們所做的一切讓我感到很窩心。」他強調，即使第一年球隊沒進一級，「我相信我們可以一起努力，我們能奪冠，我從未懷疑過。」

(中時電子報)