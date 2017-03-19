五月天巡演戰艦亮相 5萬人驚呼
樂團五月天今晚在高雄世運主場館唱第2場，主唱阿信說，大家要用熱情尖叫喚起「加班」機會。演唱會串場電影裡的「人生號宇宙戰艦」真實出現，引起5萬人驚呼。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會從高雄世運主場館開跑，從18日晚間起連唱4天，耗資新台幣3.6億元打造，主舞台以象徵成軍20週年的20座尖塔，打造14層樓高「人生的移動城堡」。
阿信昨晚笑喊「今天是人生無限公司在地球上第1次面試社員」，今天中午在社群網站臉書（facebook）公布「人生無限公司」第1場面試成果是5萬人全數錄用，提醒大家今晚第2場準時打卡，還要跳著唱。
第2場開場嘉賓是歌手鼓鼓，演唱「嗯哼」、「為愛而愛」及「可以唷」。串場電影分成5段，金馬影帝黃渤和梁家輝助陣演出，五月天童年萌照曝光，並穿上過去的宣傳服。
阿信說，歡迎來到高雄，歡迎來到五月天的人生無限公司。「3年前，諾亞方舟躲過了世界末日、航向了無限，無限就是人生無限公司。請用你們所有的叫聲、熱情，喚起加班的機會。今天有可能再加班嗎？」全場大喊「加班」。
延伸第二舞台揭開布幕後，舞台變身航空母艦，串場電影裡的「人生號宇宙戰艦」真實出現，引起粉絲驚呼，五月天唱「傷心的人別聽慢歌」，High翻全場。高雄市長陳菊到場觀賞，貝斯手瑪莎說，「花媽今天很美，大家多看一下」。1060319
(中央社)
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