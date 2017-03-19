疑拒與梅克爾握手 川普發言人否認

我要評比

美國總統川普發言人否認，川普上週和德國總理梅克爾在白宮會面坐在一起時拒絕握手，並說只是沒聽見。

川普（Donald Trump）發言人史派瑟（Sean Spicer）告訴今天出刊的德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）說：「我認為他沒聽到提問。」梅克爾（Angel Merkel）當時在媒體拍攝下提議握手。

德國媒體將這起事件指為謹慎的梅克爾和衝動型川普間，兩人會面氣氛普遍冷淡的另一個標記。

兩人在白宮東廳的聯合記者會經常出現尷尬，提及包括北大西洋公約組織（NATO）、防衛支出和自由貿易協定等棘手議題時，兩人顯示極少共通點。

梅克爾在30分鐘記者會當中多半時候板著臉，川普一逕抨擊北約盟友未「公平分攤」跨大西洋的防務費用，並要求「公平互惠的貿易協議」。

德國最大銷量日報「畫報」（Bild）今天指出，川普在白宮會面過程，從頭到尾沒正眼看梅克爾一眼。（譯者：中央社羅苑韶）1060319

(中央社)