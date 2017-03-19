大陸新房限購再掀搶房潮

大陸70城二手房整體價格和上月相比漲幅超過新房，半個月以來有近20城發布房市調控政策，劍指「存量市場」。北上廣深全面實施「認房認貸」提高購屋門檻，各地持續加碼降低金融槓桿、提高購房門檻，卻再度引發各地搶房熱，外溢效應更擴及三四線城市，就怕買晚了，更買不起。

(旺報)