野村證券：中國房市泡沫更勝80年代東京

大陸北上廣深房價居高不下，讓日本人都大嘆，現在的中國一線城市，宛如80年代的東京。野村證券集團董事長古賀信行憂慮表示，中國房市泡沫情況已超過東京，不同處在於，中國許多房市資金來自影子銀行（地下借款），一旦出現違約可能出現金融危機，帶來比日本更大衝擊。

(旺報)