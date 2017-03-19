國旗被打馬賽克 港節目遭網民圍攻
香港無線電視台（TVB）一個介紹香港好去處的新節目，昨晚介紹西環一間台式餐廳。有網民發現，店內的「青天白日滿地紅」國旗被打上馬賽克，變成了一個紅色方塊，網民直呼不尊重。
香港明報今天報導，這間位於西環的台灣餐廳由台灣人經營，主打台灣菜，如蚵仔煎、芋圓、滷肉飯等，平常吸引不少人慕名排隊。
TVB新節目「玩轉香港日與夜」18日晚間播出第一集介紹這家台式餐廳，有眼尖的網民發現，店內一面「青天白日滿地紅」國旗，在播出時卻變成一面紅旗。
另外，侍者的制服上的「青天白日滿地紅」國旗，播出時被加上藍色色塊，予以遮蓋。
TVB播出的畫面引起部分網民不滿，批評「一個旅遊節目過分政治化，連一份尊重都沒有，為何要去拍」，也有網民建議，「下次改做五星旗」。
報導稱，這已非TVB第一次，見怪不怪。前年「星期日檔案」中，「抗戰印記七十年─誓保河山」中，講述抗日戰爭歷史時，錯誤使用「五星旗」（中國大陸國旗）取代國民政府軍隊的旗幟，網民質疑電視台纂改歷史。1060319
(中央社)
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