呂政儒末節強攻13分 裕隆闖進冠軍戰

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SBL裕隆今天在季後賽對台啤之戰，靠呂政儒末節強攻13分帶領，以74比68擊敗台啤，在系列賽以4勝2負出線，闖進冠軍戰。

第14季超級籃球聯賽（SBL）季後賽次輪，今天在板橋體育館進行，裕隆擊敗台啤之後，將與達欣爭奪本季SBL的總冠軍。

比賽開打後，裕隆靠賀夫（Herve Lamizana）單節16分帶領，首節以26比15領先台啤。

次節台啤掌握籃板優勢，加上裕隆4次外線出手全部落空，台啤打出21比8攻勢，上半場反以36比34領先裕隆2分。

下半場開賽後，兩隊在第3節表現相當，3節打完台啤仍以54比52領先裕隆。

末節呂政儒外線3投2中，強攻13分，帶領裕隆打出22比14攻勢，讓裕隆終場以74比68擊敗台啤，以4勝2敗獲勝，闖進冠軍賽後，接下來將與達欣爭奪冠軍。1060319

(中央社)