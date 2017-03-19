小蝦米惹到大鯨魚 員警盤查李永得遭督察室調查

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李永得（黃衣）被盤查。（胡欣男翻攝）

客委會主委李永得（黃外套者）今天與友人（提紙袋者）在台北轉運站被員警盤查，他們認為警察侵害人權、違憲，拒絕配合。（胡欣男翻攝）

客委會主委李永得下午與友人至台北轉運站買飲料，因他穿夾克、拖鞋，友人則提著包包瞄了一旁警察幾眼，被北市警保安大隊員警認為可疑，上前盤查，要求出示證件。李大表不滿，與友人拒絕配合，並與員警辯駁「你們這樣違憲！」質疑違反人權。

警方後來認為兩人沒可疑之處，沒看證件即讓兩人離去。

李事後在臉書痛批台北市警局猶如警察國家，北市警局長邱豐光晚間指示督察室就員警執勤有無違反警職法規定，詳加調查，從嚴究責，以維護人權。

(中時)