春訓起多練一壘 蔣智賢：換換心情
中信兄弟三壘手蔣智賢，打完經典賽回歸母隊，過去在中職例行賽從未擔任一壘手的他，今天（19日）在官辦熱身賽首度上陣就是替補守一壘，隨後還敲出帶有打點的二壘安打，蔣智賢透露，今年春訓起有開始練一壘，「多一個嘗試，也換換心情。」
蔣智賢這兩年在中職都是擔任三壘手，二壘則守了6場，沒有擔任過一壘手，但他在今年官辦熱身賽的首場出賽就是替補一壘，這樣的調度也引人好奇，總教練史耐德（Cory Snyder）解釋，因蔣智賢希望有比賽的感覺，此戰讓他守一壘打幾個打席，例行賽就會有不同的安排。
然而蔣智賢透露，在跟守備教練討論過後，今年春訓起就有多練一壘，他笑說：「換個位置，也換換心情。」但球季開打後是否會再看到蔣智賢守一壘？還要再看教練團的安排。
結束經典賽後經過短暫休息再回歸母隊，蔣智賢說：「打經典賽這麼高張力的比賽，當下是百分之百的專注，結束後真的有點累。」而歸隊後的首場出賽，他在6局下首打席就掃出帶有1分打點的二壘安打，對於自己的狀況，他提到：「打擊的節奏都還在，狀況也都ok，只是擊球上還在調整中。」
(中時電子報)
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