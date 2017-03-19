梁修身執導台版《太陽的後裔》！製作費僅韓版30分之1

曾演出民族英雄的梁修身，將製作並執導國防部偶像劇。（取材臉書、本報資料照）

曾演出民族英雄的梁修身，將製作並執導國防部偶像劇。（本報資料照）

由南韓知名藝人宋仲基、宋慧喬主演的韓劇《太陽的後裔》紅遍亞洲，以特戰隊、軍醫官為主軸的劇情，更成功提升南韓軍人形象，外傳國防部計畫效仿此模式打造「台版太陽的後裔」連續劇，公開招標後已由曾在《筧橋英烈傳》飾演民族英雄高志航將軍的製作人、導演梁修身所屬公司得標。梁修身19日受訪時坦言新戲確實籌備中，聽到記者轉述《太陽的後裔》每集製作費突破台幣2400萬，他感嘆地說：「剛好是我們的30倍！」

梁修身表示，拍這部戲是為國家做事，不過他也一直向國防部的長官們強調：「我們絕對會全力以赴，但請你們拋開台版《太陽的後裔》的觀念，各種國軍裝備、武器，都會出現在戲劇畫面裡，不過這部國軍形象偶像劇與《太陽的後裔》故事、內容完全不一樣，不是不敢比，而是我們會拍出不一樣的東西！」

據了解，這部16集、每集1小時的國軍形象連續劇暫名《最好的選擇》，總製作費1280萬，平均每集製作費80萬，製作規模與台灣現有8點檔本土劇差不多，但與平均每集90分、約220萬的台灣偶像劇相較，預算則遠遠不及，全劇總預算更是僅有韓版《太陽的後裔》的「半集」製作費之譜，若硬扯是「台版太陽的後裔」，恐招業界訕笑。所幸國防部也已澄清是要拍攝有台灣國軍特色的戲劇，而非「台版太陽的後裔」。

梁修身表示，該劇定位為偶像劇，不是大家想像中的《莒光日》這類題材，軍方很多長官也都很清楚並開明地表達不希望戲劇內容太過八股，贊成風格活潑，所以結果絕對不會讓大家失望，能跟《太陽的後裔》被相提並論這是目標也是理想，但他最大壓力來自如何把戲拍好。該劇現正籌備中，預計9月在無線台及有線台播出，目前劇本已在最後修改階段，預計4月開拍、屆時將舉行開鏡典禮，但男女主角都在接觸中、尚未進行最後確認，因為是飾演國軍，他說，演員自然就會挑選體格較好、形象清新的人選。國防部也有提供劇本的寶貴意見，但劇組本身也會先顧及國軍形象，例如男主角要送女主角回家，就不可能會出現用軍方吉普車載送。

不過每集僅80萬製作費，如何製作出吸引人的國軍形象偶像劇？梁修身說，他也跟國防部的高級長官講過這是「艱鉅的任務」，但他其實不認為製作費是很大的問題，因為各軍種的高階主管都已允諾拍攝過程中軍方會給予支援，除了因應劇情需求提供黑鷹直升機、阿帕契直升機、各種戰車、軍機免費拍攝，因為會有很多個軍種營區的戲份，屆時劇組也會住在營區招待所，「所以雖然製作費不是這麼高，但把軍方支援的食宿、交通加進來，每集製作費說不定有達百萬！」

梁修身當年拍過不少軍教片，「民族英雄」形象至今深植人心，由他來製作、拍攝這部電視劇別具意義，他也坦言非常欣慰，尤其近來拜會各軍種高級長官時，幾乎每一位都會提及他過去主演的《筧橋英烈傳》中的高志航將軍，宛如被大家當成軍校同學、軍中袍澤般親切，走到哪都被熱烈歡迎。有了這層特殊關係，更讓他多了「一定要把戲拍好」的使命感與壓力。

不過多年前國防部也曾在建國百年時砸3000多萬拍攝電視劇《勇士們》，收視慘不忍睹，如何避免重蹈覆轍？梁修身表示，《勇士們》拍攝的年代背景從北伐、抗戰開始談，牽涉的年代拉得滿長，但這部戲講的是現代國軍，拍攝呈現的手法不一樣，因為講的是現代的東西，對觀眾來說比較不會陌生、容易產生連結，「就像當年我演的《筧橋英烈傳》如果現在拿出來演，觀眾也不見得會有共鳴」。

(中時)