方馨爆乳直播 女星老公驚呼：衣服太危險
方馨今(19日)晚再度助陣葉啟田演唱會，好友樓心潼、蘇晏霈驚喜獻花，讓她結束後立刻在臉書開直播，與粉絲分享興奮心情，不過網友目光全被方馨胸前深邃事業線吸走，連鍾欣怡製作人老公孫樂欣也留言驚呼：「這衣服太危險了！」
「民視3朵花」方馨、樓心潼、蘇晏霈在直播中美麗合體，其中方馨一襲爆乳禮服打扮超吸睛，令人看了鼻血直流，孫樂欣也留言稱「這衣服太危險了」、「這天氣變化多⋯請替老先生多想想，血壓不好控制啊」，反被方馨幽默吐槽老婆鍾欣怡之前拍的照才辣，「你是她老公，她都不幫你想」。
(中時電子報)
關鍵字：方馨、
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