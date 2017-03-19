美國務卿訪陸 雙方小心翼翼照劇本演出
儘管有種種隱藏的風險，美國國務卿提勒森今天順利完成訪問北京之行，但沒有具體收獲可以展示。媒體形容美中雙方都小心翼翼照劇本演出，專家表示此時象徵意義與實質同等重要。
路透社報導，提勒森（Rex Tillerson）是美國總統川普（Donald Trump）新政府訪問中國大陸首位高級官員。就正面來看，至少沒有出現什麼尷尬的場面，像是川普與德國總理梅克爾（Angela Merkel）這兩大西方盟國領袖在華盛頓首度舉行峰會時出現的那種情況。
提勒森今天結束行程前，中國國家主席習近平還讚揚他，肯定他「積極努力」促成美中關係順利過渡到川普時代。
哥倫比亞大學（Columbia University）國際公共事務學院（School of International and Public Affairs）中國專案聯席主任孫哲表示：「要重新定調，這是個好的開始。看來川普政府已回到常軌，想與中國合作解決問題。」
不過，提勒森這次訪問雖然嚴格按劇本演出，卻也讓人有種感覺，就是在川普新政府想在華府穩住局面之際，這兩個世界最大經濟體仍在小心翼翼地相互試探。
雙方似乎都暫不表達異見，等候另一次機會。
儘管美中歧見不少，在提勒森此行都堅定避免造成緊張局面，原因之一是雙方還在設法鋪路，讓川普與習近平今年稍後在美國舉行高峰會。
前美國國防部長柯恩（William Cohen）表示，提勒森此行對美中雙方都很重要。他在北京出席會議時告訴路透社：「此時象徵意義與實質內容同等重要。」
派駐北京的一位西方外交官也表示，目前對川普示好對習近平有利，因為中國共產黨可能10月將在北京舉行重要的黨代表大會，時值領導階層換屆的微妙時機，中國不希望有任何事情分散注意力或是造成對外關係不穩定。
習近平和提勒森會談時承諾，將致力強化兩國間因為有關北韓與貿易爭端而緊張的關係。
習近平告訴提勒森，他上個月與川普通電話時決定，「共同致力促進中美合作，我們相信可以確保雙方關係在新時代以建設性方式推進」。
提勒森擺出友好姿態。他告訴習近平：「我們知道透過進一步對話，我們將更為了解對方，而這將促成中美關係的強化，並為我們今後的合作關係定調。」
提勒森與中國外長王毅和國務委員楊潔篪等官員會談時，也語多正面，只是暗示雙方立場有所差異。
提勒森此行雙方未宣布達成正式協議，但表示將在北韓問題上合作，反對平壤的核子與彈道飛彈計畫。1060319
(中央社)
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