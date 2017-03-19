盧廣仲合唱故鄉 葉啟田讚海豚音真水

68歲「寶島歌王」葉啟田今晚在台北國際會議中心唱第2場，創作歌手盧廣仲擔任表演嘉賓，合唱「故鄉」，葉啟田拱盧廣仲秀海豚音，大讚聲音真「水」。

葉啟田昨晚起連兩天在台北國際會議中心舉辦「驀然回首」巡迴演唱會，共7000人朝聖，首場嘉賓是董事長樂團，葉啟田同台飆唱「墓仔埔也敢去」，再與藝人方馨合唱「愛情限時批」。

晚間葉啟田以「海鳥」開場，唱「一見鍾情」搭配舞群賣力唱跳，逗樂粉絲。他說，17歲從嘉義來台北打拚，50年來，他的人生像齣戲，高潮迭起，每當失意時回頭一看，發現平凡才是最幸福，「唱歌的我就是最幸福的我」，引起粉絲鼓掌，坦言聽到掌聲讓他感動，真的會想流淚。

唱完「葉啟田純情曲」，介紹演唱會嘉賓盧廣仲出場，盧廣仲揹吉他登台，先自彈自唱一遍「故鄉」，接著葉啟田搭配樂隊演奏合唱，唱完葉啟田搭著盧廣仲的肩膀直喊讚，「是1960年代和21世紀的合作」。

盧廣仲表示，「我和葉老師都是從南部來，我是台南來的」；葉啟田稱讚盧廣仲有很厲害的「海豚的聲音」，拱盧廣仲秀一段，盧廣仲就以「大家好」秀海豚音，讓葉啟田直喊16個8度，聲音真「水」。

盧廣仲笑說，全家人都是葉啟田歌迷，阿嬤每天睡覺前都要唱3首歌，其中一首就是「愛拚才會贏」。今天是很夢幻的一天，從小聽阿嬤唱葉啟田的歌，現在變成演唱會嘉賓，人生充滿可能性，阿嬤已經離開了，如果知道應該很開心。1060319

(中央社)