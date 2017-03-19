SBL》台啤教練團暫不變動 周俊三：安心！

周俊三(右二)強調台啤教練團暫時不會變動。(中華籃協提供)

隨著可能因為政治力介入台啤教練團的謠言傳出，衛冕軍台啤19日隨即面臨2勝4敗淘汰命運，台啤教練周俊三說：「我想教練團暫時不會有太大變動，今天長官也特地到場要我們安心，也肯定過去1年來教練團的貢獻。」

19日包含台灣菸酒公司總經理曾俊凱與領隊蔡易餘都現身板橋體育館貴賓席，滅火意味十足，周俊三的解釋也充滿玄機，因為他強調教練團是在18日賽前收到「訊息」，聽說會有新的團隊打算進入台啤教練團。

「可是我必須強調的是，不能說我們昨天與今天比賽，是因這件事的影響才輸球，」周俊三說，「我應該說完全不相關，我們只是很單純沒打好，對方心理素質也比我們沉穩，輸得沒話說，對方也相當值得我們學習。」

只是周俊三堅持不肯透露，到底是誰透露那些訊息給他們的，只強調「小六」王建惟19日下午臉書的留言，單純只是想發洩一下情緒，「請大家不要妄自揣測，像我發臉書留言，只在紓解壓力，看看外界會有什麼反應。」

對於台啤本季的總結，周俊三說：「我很滿意，畢竟今年我們出了不少狀況，卻從最後慢慢往上爬，我想洋將的幫助很大，包含B.戴維斯與李恩，不過洋將仍算輔助，我們本土球員還需繼續成長才行。

(中時電子報)