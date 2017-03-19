李永得被警盤查怒PO文 網友諷：好大的官威啊！

李永得被警盤查發怒，網友諷：好大的官威啊！（資料照片，姚志平攝）

客委會主委李永得今天下午穿著拖鞋，到住家附近超商買飲料時，被警察要求出示證件盤查，李永得後來在臉書怒PO文說，台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了！甚至指台北戒嚴了？遭不少網友諷：好大的官威啊！

網友不滿說：「查個身分有必要放屁？！ (現在執政的不是你家的嗎？！) 」「那就報身分證就好啊，跟警察吵的時間都報完查完了，邏輯死了。」「好大的官威，攔查別人就可以，大官就不行，匪諜通常都是隱藏在官裡，才能有用，所以盤查當然要找大官，連這個都不懂，還想訂保防法。」「現在是蔡英文在執政啊！別又說這是馬政府的錯喔！」「戒嚴的話，你應該沒辦法上網廢話了。」

國民黨發言人李明賢也反諷民進黨和李永得說，是那個政黨說要立《保防法》、《反滲透法》？到時候不只在超商被臨檢，恐怕在家裡睡覺都會被抓走，這才是真正的新戒嚴。

(中時電子報)