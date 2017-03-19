英脫歐前獨立公投 蘇格蘭大臣軟化立場
蘇格蘭首席大臣施特金要求在英國退出歐洲聯盟前，舉辦第2次獨立公投，遭英國首相梅伊拒絕。施特金今天軟化對可能舉辦獨立公投時間的立場。
施特金（Nicola Sturgeon）原本要求在2018年秋天到2019年春天間舉辦公投，但是在梅伊說「現在不是時候」之後，施特金表示，可以稍晚才舉行公投，只要不是在英國脫歐之後太久。
施特金接受獨立電視台（ITV）訪問說：「梅伊該說出她認為恰當的時間，是的，我會很高興在合理範圍內進行討論。」
當被問到2021年是否合理，施特金說，不合理，因為離英國脫歐之後太久；英國預定2019年3月脫歐，屆時在例如法規等領域會產生太大差異。
她說：「那會讓蘇格蘭尋求走不一樣道路變得更艱難。但如果她指的是2019年春天，較我提議的時間稍晚，那麼可能可有些討論空間。」
在施特金宣布再次尋求獨立公投後，Panelbase民調為「星期泰晤士報」（Sunday Times）執行的民調顯示，44%民眾支持獨立，56%支持留在英國。
民調另外指出，51%蘇格蘭人不希望接下來幾年內再辦獨立公投。（譯者：中央社羅苑韶）1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。