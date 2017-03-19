英脫歐前獨立公投 蘇格蘭大臣軟化立場

我要評比

蘇格蘭首席大臣施特金要求在英國退出歐洲聯盟前，舉辦第2次獨立公投，遭英國首相梅伊拒絕。施特金今天軟化對可能舉辦獨立公投時間的立場。

施特金（Nicola Sturgeon）原本要求在2018年秋天到2019年春天間舉辦公投，但是在梅伊說「現在不是時候」之後，施特金表示，可以稍晚才舉行公投，只要不是在英國脫歐之後太久。

施特金接受獨立電視台（ITV）訪問說：「梅伊該說出她認為恰當的時間，是的，我會很高興在合理範圍內進行討論。」

當被問到2021年是否合理，施特金說，不合理，因為離英國脫歐之後太久；英國預定2019年3月脫歐，屆時在例如法規等領域會產生太大差異。

她說：「那會讓蘇格蘭尋求走不一樣道路變得更艱難。但如果她指的是2019年春天，較我提議的時間稍晚，那麼可能可有些討論空間。」

在施特金宣布再次尋求獨立公投後，Panelbase民調為「星期泰晤士報」（Sunday Times）執行的民調顯示，44%民眾支持獨立，56%支持留在英國。

民調另外指出，51%蘇格蘭人不希望接下來幾年內再辦獨立公投。（譯者：中央社羅苑韶）1060319

(中央社)