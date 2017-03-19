記錄敘衝突 孕婦記者攜幼女勇赴戰區

英國「第四頻道新聞台」（Channel 4 News）電視台女攝影記者卡提波（Waad al-Kateab ）在堪稱全球最危險城市，穿梭於慘遭炸彈轟炸的街道上，吸引各界關注。

「星期日郵報」（The Mail on Sunday）報導，飛機在阿勒坡（Aleppo）城東上空發出尖銳刺耳的聲音，但每個人的目光都聚焦在26歲的卡提波身上。令人驚訝的是，卡提波拍攝這場大屠殺畫面時，不時得停下手邊工作，安撫背在她身上的女兒薩瑪（Sama）情緒，而她腹中還有1個尚未出世的寶寶。

每天處於類似的高壓環境中，這名年輕母親面臨的危險，並不只有炸彈和砲彈。

卡提波在這座城市秘密工作，敘利亞安全部隊則試著追蹤她的下落，經常造訪她雙親的住所，她的父母告訴安全部隊，卡提波在國外留學。

卡提波向媒體供稿，倘若被逮到，就會被關進牢裡、遭到刑求，且極有可能被處決。

目前人在倫敦的卡提波回憶道：「懷有身孕又帶著孩子工作相當困難。有一次，因為孩子的緣故，電視台工作人員將鏡頭轉向我。人們便發現了不尋常的事情。」

去年12月從反抗軍控制飛地撤離的卡提波說：「這或許聽起來很瘋狂，但我們在家裡和在街上同樣容易喪命。這裡沒有不受炸彈威脅的安全之處。」

沒有人有著與卡提波相同的勇氣、奉獻精神和同情心，記錄著敘利亞衝突造成的人員傷亡；敘國內戰6年來，每小時就有1名孩童喪命。

在卡提波拍攝的影片中，兩名滿身塵土的小男孩親吻並撫摸著弟弟的臉頰，他們在家裡玩耍時，弟弟被炸彈炸成重傷，這是英國電視台播出最令人心碎的畫面之一。

到了此時，卡提波和身為醫師的丈夫及如今已14個月大的女兒薩瑪決定逃離家園；這些令人震驚的畫面迄今已在全球吸引超過4億人次點閱。

本月稍早，卡提波在倫敦獲頒4項皇家電視學會獎（Royal Television Society Award），並且獲得1000名觀眾起立鼓掌。第4頻道新聞台主持人瓊恩雪諾（JonSnow）見到她時，甚至激動落淚。

儘管有許多觀眾對卡提波的英勇舉動感到驚訝，但也有人質疑她把孩子從土耳其安全處帶到戰區的決定。

當敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）和其俄羅斯盟友即將包圍阿勒坡時，卡提波一家正在土耳其探視親人。親人要他們留下，他們卻決定返回敘利亞，目睹即將發生的一切，並給予協助。

她今天接受「星期日郵報」訪問時，解釋自己做出這項決定的原因，卡提波說，她認為自己有個無法撼動的明確目標，那就是「我想要告訴全世界，阿塞德總統正在摧毀我的家園」。

卡提波並不在意他人對她的想法，只在乎他們怎麼看待她的工作，更在意敘利亞的命運。

目前懷孕7個月的她說：「目前還有許多孩子在阿勒坡。他們和我女兒有什麼差別呢？我們選擇留在敘利亞，選擇試著幫助我們的同胞，並且告訴全世界阿塞德做了什麼。」（譯者：中央社劉文瑜）1060319

(中央社)