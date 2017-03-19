小鍾麗緹12歲 張倫碩花式放閃成典範

34歲的張倫碩去年底和大她12歲的「人魚公主」鍾麗緹在北京結婚，小倆口的年齡差距，一直為外界關注。然而年齡無損感情，兩人各種「花式放閃」，成了廣大網民的「參考典範」。

張倫碩與鍾麗緹因錄製明星戀愛真人秀節目「如果愛」相識，在節目中被配對的兩人最後「假戲真做」。張倫碩去年中旬在錄影現場單膝下跪，突然向女方求婚，鍾麗緹當場落淚，並大聲回答，「我願意！」

張倫碩是中國大陸男演員、歌手，1982在青島出生，2004年客串電影「愚人碼頭」正式出道。陸媒報導，張倫碩的父親是山東知名企業的老闆，但他並非「靠爸一族」，在演藝圈的奮鬥精神為外界共睹。

鍾麗緹是香港女演員，1970年在加拿大出生，鍾麗緹出道不久就在1994年上映的電影「第六感奇緣之人魚傳說」飾演美人魚「小美」。由於台灣的電視頻道常常重播，鍾麗緹也成為鄉民心目中另類的「不老女神」。

張倫碩2015年參加「如果愛」的節目錄製，並與他的「真命天女」鍾麗緹相遇。張倫碩小時候就看過鍾麗緹演出的電影，初次見面時雙方都十分尷尬，鍾麗緹還一度因為張倫碩年紀太小而提出要離開節目。

在張倫碩的努力之下，鍾麗緹一點一滴卸下防備，甚至擦出火花。但兩人相戀後，都承受了來自長輩的壓力。鍾麗緹父母一開始因為張倫碩年紀太小不能接受；張倫碩母親甚至曾勸他，「找個年輕的，才能多生些孩子」。

年齡真的不是問題嗎？很多人對他們如何克服「年齡情結」很好奇。鍾麗緹與張倫碩日前一起接受大陸綜藝節目主持人金星的訪問，說話犀利的金星，單刀直入問鍾麗緹，「那麼10年後甚至20年後，張倫碩會嫌鍾麗緹老嗎？」

鍾麗緹說，不管是明天、明年，7年以後還是15年以後，「其實兩個人在一起，我們是每一天的互助」。金星繼續追問，「那20年、30年後呢？」鍾麗緹又說，就有時候給他驚喜，男人開心幸福了，就夠了吧。

有一次在直播中，鍾麗緹的外套拉鍊沒拉，衣服的領口相當低，張倫碩在鏡頭前默默伸手拉起鍾麗緹的外套拉鍊，隨後滿意地露出笑容。霸氣又貼心的舉動，令收看直播的觀眾都感受到張倫碩護妻心切。

大陸網民曾說，有一種曬恩愛的方式叫「鍾麗緹張倫碩」，形容男生將女生寵上了天。張倫碩與鍾麗緹因年齡差距，不斷承受外界眼光的壓力，最終還是甜蜜蜜。似乎應證，年齡差距只是偽命題，唯有愛才是硬道理。1060319

(中央社)