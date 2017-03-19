李永得批執法 北市警：調查是否過當

客委會主委李永得今天在轉運站遭警方盤查，事後在臉書痛批是「警察國家」，雖然保安警察大隊力挺同仁是「依法行事」，但台北市警察局仍得依流程調查是否有執法過當情形。

李永得下午在臉書發文表示，只是去超商買東西，就被5、6個警察叫住查證件，認為「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」。

保大第5中隊長陳豐盛受訪時指出，調閱員警配掛的秘錄器影像後，發現同仁執勤態度良好、依法行事，且很辛苦、認真，並沒有不妥；而挨批的員警也認為「很無辜」。

雖然陳豐盛力挺第一線執勤的同仁，但台北市警察局長邱豐光的秘書受訪時表示，仍得依流程調查是否有執法過當情形。1060319

(中央社)