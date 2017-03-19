圓學生時代的夢 蘇心甯性感寫真留倩影

性感女神Lala蘇心甯一圓學生時代夢想，推出寫真書「I Love Lala只為甯心動」，今天簽書會上女兒也到場支持。

受到許多粉絲喜愛的Lala，寫真書前日開賣就登上博客來、金石堂排行榜雙冠軍，今天在新北市板橋金石堂舉辦新書簽名會。

為了拍攝寫真集，Lala嚴格控制飲食與保養，去了許多地方拍攝，只為呈現最美好的身影。Lala表示，所有造型中最喜歡吊帶褲搭配藍色比基尼那套，能夠完全表現出自己俏皮又性感的特質。

今天以甜美性感的裝扮出席簽書，Lala出一場就是目光焦點，昔日啦啦隊團員也到場祝福，連9歲女兒萌萌也到場支持。

Lala為了給女兒更好的生活，決定在女兒小時候身兼多職，甚至一天可能趕上4場展場活動，也因緣際會獲得上節目機會，才有了日後發展。

萌萌接受主持人訪問時表示，「希望各位粉絲多支持媽媽的寫真書，但是大家不要只看媽媽那兩顆，也要看媽媽的內心。」童言童語中透露出對媽媽的愛，也讓全場大爆笑。1060319

(中央社)